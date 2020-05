Poche ore dopo la morte della 73enne Nella Angela Sardina, nel reparto di terapia intensiva del Santa Maria Goretti di Latina è deceduto anche Saverio Capriglione, aveva 77 anni ed era residente a Latina. Il suo quadro clinico nelle ultime ore si era aggravato e dopo il contagio e le prime difficoltà respiratorie era stato trasportato al Santa Maria Goretti.

In tanti si ricordano di lui per il carattere mite dopo che aveva lavorato all'ex conservatoria in pieno centro a Latina, in piazza del Popolo. Era una persona che si faceva volere bene da tutti.

L'uomo lascia la moglie e tre figli che sono infermieri. E' una tragedia anche in questo caso anche per i familiari e i tanti amici che lasciano le vittime, sono drammi che possono avere una rapida evoluzione e si consumano nella più completa e assoluta solitudine.