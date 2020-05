L'ultimo tampone eseguito, purtroppo, non permette di tirare un sospiro di sollievo. Eppure in paese tutti attendevano la buona notizia.

Continua a risultare positiva. Da due mesi, dopo aver deciso di autoisolarsi alle prime linee di febbre quando ancora non c'erano le restrizioni su spostamenti e rapporti personali, la prima donna risultata positiva in paese a Norma, piccolo paese dei Lepini, continua a risultare positiva.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli