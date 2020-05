Purtroppo, non è raro che nella zona periferica di Velletri e delle altre città dei Castelli Romani si verifichino incidenti simili: fortunatamente, però, questa volta pare che il conducente non abbia riportato danni fisici personali.

L'uomo, che stava andando al lavoro, si è subito fermato, constatando gli ingenti danni riportati dal veicolo: sul posto, per rilevare l'accaduto, sono intervenuti gli agenti della polizia locale veliterna, che hanno anche informato il servizio veterinario della Asl Roma 6. È stato il dottor Natalino Cerini a intervenire sul posto insieme alla Municipale, disponendo la rimozione della carcassa al termine dei rilievi.

In particolare, alle prime luci dell'alba di domenica, un fornaio 30enne di Lanuvio stava percorrendo la Statale 7 nel territorio di Velletri quando, giunto nei pressi del chilometro 34, si è visto attraversare la strada da tre piccoli cinghiali.

Via Appia Nord, nel territorio di Velletri, è stata teatro di un incidente stradale autonomo, che ha visto un'auto finire contro un cinghiale, con l'animale che ci ha rimesso la vita.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli