Inizia la fase 2, riprendono a circolare più veicoli rispetto a quanto in media avvenuto in questi ultimi due mesi e si verificano già diversi incidenti. Due nel giro di poche ore quelli che si sono registrati ieri pomeriggio a Pontinia.

Ad avere la peggio è stato il conducente di uno scooter di grossa cilindrata. A causa delle ferite riportate, è stato trasportato all'ospedale "Fiorini" di Terracina per ulteriori accertamenti. Quest'incidente è avvenuto nei pressi della rotonda di via Da Vinci. A scontrarsi sono stati un Fiorino e uno scooter di grossa cilindrata. Al vaglio degli agenti della polizia municipale, diretti dal comandante Boschetto, la dinamica di quanto accaduto.

Quasi in contemporanea si è verificato un altro sinistro lungo la Migliara 54. In quest'ultimo sono state coinvolte due autovetture. Secondo una prima ricostruzione - i rilievi sono stati svolti dai carabinieri della Stazione coordinati dalla Compagnia di Latina diretta dal maggiore Segreto - una delle due auto avrebbe svoltato per entrare in un'abitazione e a quel punto sarebbe avvenuto l'impatto con l'altro veicolo. Non destano preoccupazione le condizioni dei due conducenti.