Ancora una volta la strada regionale Flacca, nel territorio di Gaeta, è stata ieri scenario di incidenti stradali, due nella prima mattinata, nel giro di una mezz'ora.

Un tamponamento tra due grossi automezzi si è verificato al Km 23,600 all'altezza del villaggio turistico Aeneas Landing intorno alle 8. Un autoarticolato che trasportava della sabbia ha tamponato un autocarro con prodotti alimentari che lo precedeva, con il conducente di quest'ultimo che potrebbe essere stato colto da malore. E lo stesso autocarro sembra che abbia anche urtato contro un furgone che stava per entrare nella struttura ricettiva. Sul posto autoambulanze, agenti del Commissariato di Gaeta, Polizia Stradale per i rilievi e Polizia Locale. I due autisti, che non hanno riportato serie conseguenze sono stati trasferiti al nosocomio di Formia.

L'altro incidente si è verificato all'incirca alle 7.30, sempre sulla Flacca, all'altezza dell'ex ristorante "La Spera". Una Seat Ibiza, guidata da un 62enne di Gaeta, proveniente dall'incrocio di Via Garibaldi e in direzione Formia, è entrata in collisione con un autocarro Scania. Nessuna seria conseguenza per i due conducenti. Rilievi affidati ai carabinieri.