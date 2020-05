Sono aumentati i casi di Coronavirus a Velletri. In particolare, il sindaco Orlando Pocci, dopo aver ricevuto i dati della Asl, ha fatto sapere che i contagi complessivi dall'inizio dell'epidemia sono diventati 72, ossia cinque in più rispetto all'ultima comunicazione. «L'epidemia a Velletri ha subito una significativa variazione dopo il caso dell'ospedale dei giorni scorsi, - ha affermato il primo cittadino -, dunque ecco il riepilogo aggregato dei dati ufficiali, ovvero quelli che sono pervenuti nella giornata di ieri».

In particolare, Pocci ha fatto sapere come le persone attualmente positive siano 44; di queste, sedici sono ricoverate in ospedale e le altre in isolamento domiciliare. Gli individui deceduti "con" il Covid-19 restano sette, mentre i guariti sono complessivamente 21.

Particolari i dati sulle età dei contagiati totali: dall'inizio dell'epidemia, quattro persone tra 0 e 18 anni hanno avuto il virus; 17, invece, sono le persone che lo hanno contratto tra i 19 e i 50 anni, 15 quelle di età compresa tra i 51 e i 70 anni. Infine, le persone contagiate con oltre 70 anni sono state otto.