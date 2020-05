E' stato lui stesso a contattare i soccorsi, con i vigili del fuoco del Distaccamento di Pomezia che, coadiuvati dai colleghi di Nemi, hanno iniziato a domare il rogo. Il mezzo è stato praticamente distrutto, ma fortunatamente il guidatore non ha riportato ferite. Sul posto, per regolare la viabilità, sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno anche rilevato l'accaduto.

In particolare, era l'alba quando su questa ultima strada stava transitando un grosso camion con della frutta a bordo che, improvvisamente, è stato invaso dalle fiamme. Il conducente ha giusto fatto in tempo a scendere frettolosamente dal mezzo prima che lo stesso venisse avvolto dalle fiamme.

Incendio, questa mattina, nei pressi dell'incrocio fra via Ardeatina e via della Solfarata, nel territorio di Pomezia.

