Noncuranti delle telecamere di video sorveglianza puntate su di loro, due adolescenti di 14 e 15 anni si erano accaniti contro i vasi installati all'ingresso della sede Cisl del capoluogo, sotto al porticato di via San Carlo da Sezze, con una tale cattiveria da lasciare sbigottiti persino gli investigatori della polizia che hanno lavorato per identificarli.

Un comportamento, quello dei due ragazzini filmati mentre commettevano la bravata, che aveva spinto la segreteria pontina dell'organizzazione sindacale a formalizzare la denuncia sebbene il danno fosse minimo: peccato però che il tentativo di dare una lezioni ai giovani teppisti, abbia finito per trasformarsi in un boomerang per il segretario stesso della Cisl, segnalato a sua volta dai genitori degli adolescenti per avere condiviso, attraverso i social network, il video nel quali si vedono all'opera i loro figli ben riconoscibili.