Con questa guarigione, quindi, non ci sono più contagiati nei quattro Comuni dell'estremo sud pontino.

Anche il Comune di Santi Cosma e Damiano festeggia l'azzeramento dei contagi. Infatti la cinquantatreenne ricoverata dal 28 marzo scorso presso l'ospedale Dono Svizzero di Formia si è negativizzata ed ha potuto far ritorno nella sua abitazione.

