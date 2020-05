Procurato allarme. È questo il motivo per cui il sindaco di Velletri, Orlando Pocci, ha deciso di denunciare l'autore - al momento ignoto - di un audio decisamente fake che nelle scorse ore ha circolato su WhatsApp relativamente alla situazione sanitaria dell'ospedale Paolo Colombo.

«Ho presentato una denuncia per procurato allarme alla polizia di Stato - ha affermato Pocci - in merito al messaggio virale che ha destato preoccupazione tra i cittadini, in particolare anziani e indifesi dalle fake news. Le indagini stanno andando avanti».

E non è tutto: «Quanto accaduto - ha commentato ancora il sindaco - dimostra un comportamento scellerato: invito chiunque abbia elementi per individuare l'autore a fornirmeli così da perseguirlo penalmente come merita».

L'autore dell'audio "bufala", lo evidenziamo, invitava i cittadini a restare alla larga dall'ospedale "Paolo Colombo" perché infettato e diventato zona rossa. Una situazione decisamente irreale, già stigmatizzata anche dal consigliere comunale di "Italia Viva" Maria Paola De Marchis.

Già all'inizio dell'emergenza, sempre a Velletri, le forze dell'ordine avevano indagato su un audio fake circolato in città: anche quella volta, il sindaco Pocci stigmatizzò con forza l'allarmismo ingiustificato su un presunto caso di Covid-19 che poi non si rivelò tale. «Mi auguro che gli autori del vile gesto - sostenne Pocci all'epoca - vengano assicurati alla giustizia e che la vicenda sia da monito per tutti».