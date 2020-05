I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile riguardo il covid 19 in Italia riportano un calo delle persone ricoverate. In terapia intensiva si trovano oggi 1.333 persone, 94 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 15769 persone, 501 meno di ieri. In isolamento domiciliare 74.426 persone (-6344 rispetto a ieri). Nelle ultime ventiquattr'ore sono morte 369 persone (ieri le vittime erano state 236), arrivando a un totale di decessi 29684.

I guariti raggiungono quota 93245, per un aumento in 24 ore di 8.014 unità (ieri erano state dichiarate guarite 2352 persone).

L'aumento dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a -6939 unità (ieri erano stati -1513) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 1444 (ieri 1075).

Questi due dati vanno sempre analizzati considerando il fatto che sono strettamente collegati al numero di tamponi fatti. Oggi sono stati fatti 64263 tamponi (ieri 55263). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 44,5 tamponi fatti, il 2,2%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 2,9%.

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia è 214.457.

Coronavirus, i dati regione per regione del 6 maggio

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 31753 in Lombardia, 14858 in Piemonte, 8391 in Emilia Romagna, 6789 in Veneto, 5088 in Toscana, 3306 in Liguria, 4433 nel Lazio, 3236 nelle Marche, 2340 in Campania, 982 nella provincia di Trento, 2903 in Puglia, 2201 in Sicilia, 962 in Friuli Venezia Giulia, 1791 in Abruzzo, 579 nella provincia di Bolzano, 171 in Umbria, 623 in Sardegna, 127 in Valle d'Aosta, 644 in Calabria, 172 in Basilicata, 179 in Molise.