In sintesi, dei 21 casi attualmente positivi, dieci riguardano anziani domiciliati presso comunità alloggio e otto riguardano operatori sanitari. Agli attuali casi positivi si aggiungono sedici guariti e sette decessi, per un totale di 44 contagi registrati dall'inizio dell'epidemia.

Ventuno sono i casi attualmente positivi al test Covid-19, di cui tredici ricoverati e otto in isolamento presso il proprio domicilio nel territorio di Lariano. Rispetto all'ultimo aggiornamento fornito registriamo tre nuovi contagi e tre nuovi guariti.

