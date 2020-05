Una bandiera tricolore, un cartello con un accorato incoraggiamento rivolto all'Italia per superare questo momento di crisi e poi anche una dichiarazione d'amore alla città di Latina. Un commerciante di origine cinese che lavora nel capoluogo pontino e ha un negozio di casalinghi in via don Torello, in vetrina ha affisso un cartello e ha voluto in questo modo testimoniare il suo affetto verso la città.

E' un messaggio molto incoraggiante e pieno di significato. Proprio all'inizio della pandemia e prima del loockdown, molti negozianti di origine orientale avevano chiuso i battenti scrivendo anche in quel caso diversi cartelli e annunciando le ferie. Adesso dopo la riapertura arrivano nuove comunicazioni ma dal tenore diverso.