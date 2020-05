Del numero complessivo dei casi di Covid-19 fanno parte anche i deceduti e i guariti; sono invece esclusi coloro che hanno contratto il Coronavirus all'interno della clinica "Villa dei Pini" e non sono residenti ad Anzio.

Delle persone che attualmente sono affette dal nuovo Coronavirus, diciotto si trovano in isolamento domiciliare, mentre due sono ricoverate in una struttura ospedaliera.

Dopo l'aumento dei casi a Nettuno registrato ieri, oggi è Anzio a far segnare il ritorno di contagi da Coronavirus. Poco fa, infatti, dal Comune hanno fatto sapere che la Asl Roma 6 ha comunicato l'insorgenza di due ulteriori positività al Covid-19, con il totale degli attuali positivi che sale a venti persone, mentre i contagi complessivi dall'inizio della pandemia hanno toccato quota 42 persone.

