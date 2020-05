Travolto da un'auto sul ciglio della strada in una traversa di via Appia lato Itri, a perdere la vita un anziano. La dinamica di quanto accaduto questa mattina a Fondi in via Cappelalto è ancora al vaglio degli agenti della polizia di Stato del commissariato. Secondo primi accertamenti, comunque, pare che l'anziano stesse raccogliendo della cicoria a bordo strada e il conducente della vettura non avrebbe fatto in tempo a frenare avendo notato l'uomo solamente all'ultimo istante. La dinamica esatta è comunque ancora in fase di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine. L'impatto è stato fatale per l'anziano e i tentativi di soccorso sono risultati vani.