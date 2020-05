Un incidente stradale è avvenuto poco fa in pieno centro a Latina, sulla circonvallazione in piazza Buozzi, davanti al Tribunale. Una donna alla guida di una Fiat Panda è entrata in collisione con una Ford Focus, a causa dell'impatto la prima è finita prima sul marciapiede e poi contro un muro. Subito è scattato l"allarme ai vigili del fuoco e al 118 che ha trasportato la conducente della Panda in ospedale, al pronto soccorso del Santa Maria Goretti.

A bordo della Ford Focus c'era un uomo che fortunatamente non è rimasto ferito. La dinamica del sinistro è in fase di ricostruzione.