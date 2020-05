Continuano senza sosta i controlli tesi al contenimento ed al contrasto del virus Covid-19 da parte della Polizia Locale di Itri. Gli uomini del Comandante Pasquale Pugliese, in data odierna, nel corso di un controllo sulla corretta applicazione delle norme previste dal DPCM del 26 aprile 2020, hanno accertato diverse violazioni a carico del titolare di un'attività di vendita di frutta e verdura,

Durante il controllo gli agenti hanno accertato che parte della merce, pronta per essere venduta ai consumatori, era a contatto con agenti atmosferici e gas di scarico dei veicoli in transito. Per il proprietario è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Cassino ed il sequestro della merce, oltre che la sanzione amministrativa di 400 euro e la chiusura cautelare dell'attività per 5 giorni.