Un decesso e sette nuovi casi positivi. È questo il bilancio dell'emergenza Coronavirus nel territorio compreso tra Castelli Romani e litorale a sud di Roma, pubblicato poco fa nel bollettino della Asl Roma 6. Il deceduto aveva 68 anni e presentava patologie pregresse. Inoltre, 85 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da martedì 12 Maggio operativi i primi due moduli della Rsa pubblica di Albano per 27 posti letto. Sarà operativa 1 postazione di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso l'Ospedale dei Castelli.