Nel pomeriggio di oggi due volanti della polizia di stato sono intervenuti nella centrale via Don Morosini a Latina dove hanno tratto in arresto un cittadino rumeno del '73, accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per porto di oggetti atti ad offendere. Il tutto in seguito ad una segnalazione giunta al 113, in cui veniva segnalato un uomo che si aggirava tra i passanti, armato di bastone e coltello.

Giunti sul posto, gli agenti hanno notato l'uomo che, alla vista delle volanti, brandendo il coltello, si è diretto con fare minaccioso verso gli operatori. I poliziotti si sono quindi visti costretti ad immobilizzare il malfattore che perà ha opposto ferma resistenza, procurando lesioni giudicate guaribili in 5 giorni ad uno dei poliziotti. La persona fermata, in evidente stato di ebbrezza alcolica, è stato condotta in Questura ed identificato e trattenuto presso la camera di sicurezza della Questura in attesa della direttissima.