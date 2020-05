Attimi di paura, nella prima serata di oggi, in via Monte Terminillo, nel quartiere Gionchetto, dov'è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco per l'esplosione della caldaia installata sul terrazzo di un appartamento al primo piano. Per fortuna non si sono registrate conseguenze per i condomini, oltretutto nell'abitazione coinvolta dal guasto improvviso dell'impianto di riscaldamento non c'era nessuno in quel momento.

A causa dell'esplosione, però, la finestra del balcone è andata in frantumi e l'appartamento si è riempito di fumo. Con i Vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme innescate dall'esplosione, sono intervenuti anche i poliziotti della Squadra Volante per gli accertamenti del caso.