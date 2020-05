Un boato nel silenzio della notte e poi fiamme altissime, che hanno seriamente danneggiato una vettura e parzialmente un'altra posteggiata nelle vicinanze. Una notizia già di per sé grave, che diventa un caso quando si scopre che l'automobile in questione appartiene al sindaco di Sermoneta, Giuseppina Giovannoli, mentre l'altra è di proprietà del fratello del primo cittadino. I fatti risalgono alla notte tra venerdì e sabato e il teatro di quello che sembra un vero e proprio atto intimidatorio nei confronti del primo cittadino e della sua famiglia è via dell'Irto, zona periferica di Sermoneta nella quale vive proprio il fratello del sindaco.

L'auto di Giuseppina Giovannoli, una Bmw serie 2, come confermato da indiscrezioni da diverso tempo era stata "prestata" al nipote, mentre il primo cittadino viaggia regolarmente con la vettura messa a disposizione dal Comune, proprio per raggiungere agevolmente il palazzo comunale all'interno del centro storico. Di fianco alla sua auto c'era quella del fratello, una Hyundai Tucson IX35, entrambe posteggiate sotto la tettoia dell'abitazione del congiunto. Intorno alla 1 di notte, stando alle ricostruzioni fornite dagli inquirenti, proprio la Bmw ha preso fuoco, destando dal sonno i familiari di Giuseppina Giovannoli che, evidentemente svegliati dall'aspro odore di fumo e dal crepitìo delle parti meccaniche incandescenti a causa del rogo, sono subito intervenuti, dapprima cercando loro stessi di spegnere le fiamme che avevano avvolto per intero la Bmw e parzialmente la Hyundai Tucson, per poi chiamare i soccorsi. Sul posto si sono recati, quasi nello stesso istante, una pattuglia dei Vigili del Fuoco proveniente dal capoluogo pontino e due pattuglie dei Carabinieri, gli uomini della locale caserma coordinati dal Comandante Antonio Vicidomini e i militari del Reparto territoriale di Aprilia guidato dal Tenente Colonnello Riccardo Barbera.

I vigili del fuoco, inizialmente impegnati nelle operazioni di spegnimento dei due mezzi coinvolti dal rogo, prima di effettuare la bonifica si sono messi alla ricerca di eventuali tracce che lasciassero presagire una chiara matrice dolosa. Terminate queste operazioni, gli stessi vigili hanno confermato agli inquirenti che quella dovrà essere la pista da seguire, con segnali inequivocabili della mano dell'uomo dietro a questo gesto. Gli stessi militari si sono potuti quindi dedicare alle prime, importantissime in questi contesti specifici, indagini del caso. Ascoltati praticamente tutti i componenti della famiglia Giovannoli, si è cercato di comprendere se il caso sia stato improvviso ed inaspettato o se nei mesi scorsi si erano verificate situazioni dalle quali si poteva presagire un esito simile.

Domande sono state fatte anche in relazione alle attività che svolgono il fratello del primo cittadino e suo nipote. Presto, oggettivamente, per avere un quadro chiaro e definito della situazione in corso. Le indagini, mai come in questo caso, restano aperte ad ogni tipo di variabile, dalle più importanti come quelle relative alla gestione amministrativa di un Comune nel quale la Giovannoli è tornata ad essere sindaco (dopo due mandati dal 2004 al 2014) nel maggio dello scorso anno, al gesto isolato di un piromane che avrebbe colpito forse senza nemmeno sapere di chi fossero quelle vetture.