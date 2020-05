La scorsa notte, alle 2 circa, durante l'attività di controllo del territorio, un equipaggio della Squadra Volante notava in via Filiberto, angolo via Macchiafava, 3 persone che discutevano animatamente passando improvvisamente dalle parole ai fatti. Gli operatori richiedevano pertanto l'ausilio di altri equipaggi

Alla vista dei poliziotti uno dei tre soggetti si dava a precipitosa fuga in direzione di via Villafranca.

Dopo pochi minuti sul posto interveniva altro equipaggio della Squadra Volante, grazie al quale riuscivano a bloccare i due soggetti, uno dei quali era rimasto a terra colpito e con il volto insanguinato. Sul posto giungeva inoltre personale sanitario del 118 che una volta giunto riteneva opportuno trasportare l'uomo ferito presso il locale nosocomio per le prime cure alle lesioni riportate giudicate guaribili in 15 giorni per ferita lacero contusa alla fronte.

Pertanto le due persone fermate, condotte in Questura, identificate per C.A.M., cittadino rumeno dell'89 e A.C.M., rumeno del 95, sentito il pm di turno, venivano denunciate in stato di libertà per il reato di rissa.