Nella giornata di ieri, i carabinieri di Fondi traevano in arresto, nella flagranza del reato di "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti", un 54enne del luogo. L'uomo è stato trovato in possesso – a seguito di perquisizioni personale e domiciliare – di 13,65 grammi di cocaina e 3 grammi di crack.

Trovate, inoltre, varie sostanze per il taglio della sostanza stupefacente e due bilancini di precisione. Lo stupefacente e il materiale sono stati sottoposti a sequestro mentre l'arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione, ove rimarrà ristretto, in regime di arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, fissato per la mattinata di lunedì 11 mag 2020.