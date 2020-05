Al momento non si segnalano danni, né feriti.

Il sisma ha avuto un intensità discreta ed è stato avvertito in quasi tutta la zona della Capitale. Molte le segnalazioni arrivate anche dall'area sud della città di Roma, nei pressi dei confini con le città limitrofe.

In particolare, la terra ha tremato alle 5:03 a ridosso del Grande raccordo anulare, nel territorio di Fonte Nuova, Comune nato nella ex borgata di Tor Lupara.

