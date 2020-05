In città continua ad essere alta l'attenzione verso le residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo, una delle priorità della Regione Lazio nel contrasto al virus Covid-19.

Per questo nei giorni scorsi sono stati eseguiti dei tamponi a tappeto nella casa di cura Villa Silvana: circa un centinaio di esami sugli ospiti della Rsa, uno dei diversi servizi che offre il centro di viale Europa.

I controlli sui pazienti, partiti venerdì scorso, sono stati disposti dall'Asl e della Regione nell'ambito di uno screening volto a controllare la situazione all'interno delle residenze assistite. E i tamponi hanno dato tutti esito negativo, come confermato ieri della direzione sanitaria della casa di cura. Una buona notizia per Aprilia, che si aggiunge allo «zero» nella casella dei nuovi casi come specificato dal bollettino odierno dell'Asl e alle due nuove guarigioni in città.