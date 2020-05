Aveva sedici bottiglie di birra nascoste sotto ai vestiti l'uomo che, nel corso della giornata di oggi, è stato arrestato a Nettuno dagli agenti della Squadra Volante 1 del commissariato di Anzio. In particolare, i poliziotti sono intervenuti al Carrefour di piazza Bandol su chiamata del direttore del locale: era stato segnalato un furto di bevande. Una volta sul posto, gli agenti hanno subito bloccato e identificato l'uomo, risultato essere un cittadino indiano senza fissa dimora di circa 30 anni.

Dopo aver restituito le birre al direttore del supermercato, gli agenti hanno accompagnato lo straniero in commissariato: dai riscontri di polizia è emerso che sull'uomo pendeva un ordine d'arresto in quanto lo stesso doveva scontare due anni di pena. Di conseguenza, l'uomo è stato arrestato e accompagnato in carcere a Velletri.