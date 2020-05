Il sopralluogo effettuato dopo le operazioni di spegnimento dell'incendio sviluppatosi nei garage delle palazzine Ater tra via Inghilterra, via Parigi e via Francia ha permesso di accertare che la struttura dell'immobile non ha subito danni.

Le cause del rogo che ha distrutto rifiuti e materiali ammassati da tempo potrebbero essere collegate ad un cortocircuito per questo è stato richiesto l'intervento del personale di Enel che deve verificare eventuali manomissioni dell'impianto elettrico e l'eventualità di allacci abusivi.

Nel frattempo il Comando della Polizia locale e il Comune di Aprilia hanno sollecitato l'amministratore del palazzo affinchè provveda ad una immediata bonifica e messa in sicurezza dei locali.