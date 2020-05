Così il sindaco di Cisterna di Latina Mauro Carturan si unisce al cordoglio dei suoi concittadini per la prima persona di Cisterna vittima del Covid19, si tratta di Rosalia Galia, classe 1939, nata in Tunisia e residente a Cisterna di Latina.

"Anche a 100 anni perdere una mamma, una nonna, una familiare carissima, resta sempre la tragedia più grande. Sentite condoglianze alla famiglia della nostra concittadina colpita dal Covid-19 e deceduta nelle scorse ore. Un contagio che non è avvenuto nella nostra città dove la situazione resta sotto controllo. È fondamentale comunque porre la massima attenzione alle misure di sicurezza e ripartire con prudenza".

