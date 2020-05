Un arresto da parte della polizia a Latina, dove la squadra volante è intervenuta, alle ore 13, in via Cerreto La Croce, da dove era arrivata una segnalazione al 113 per via della presenza di persone sospette. Si trattava di due donne di etnia nomade, di cui una delle due, T.B.I. nata in Germania nel 1992, è risultata gravata da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura per i Minorenni di Roma, dovendo espiare quattro mesi di reclusione per il reato di furto aggravato.



Gli Agenti della Volante sono tempestivamente intervenuti, bloccando le due donne che si stavano aggirando tra le ville della zona con fare sospetto. La donna del 1992 gravata da ordinanza di carcerazione è stata trasportata al carcere di Rebibbia, a Roma.