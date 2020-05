Una morte incredibile, quella di Alberto Rossini, già presidente del Formia Calcio per sei stagioni. Il dipendente comunale e dirigente calcistico, notissimo in città, è venuto a mancare improvvisamente, vittima di arresto cardiaco, proprio nel giorno del suo 59esimo compleanno. Inutile la corsa all'ospedale Dono Svizzero di Formia, dove i medici, nonostante gli ultimi tentativi, non sono riusciti a salvargli la vita. Alberto Rossini lascia la moglie Francesca e tre figli.