Di conseguenza, le persone attualmente positive al Coronavirus, residenti ad Anzio, in base alle comunicazioni della Asl Roma 6, sono ventinove: di queste, 26 si trovano in isolamento domestico e 3 ricoverate presso strutture ospedaliere.

Altri otto casi di Coronavirus sul territorio di Anzio. È la comunicazione pervenuta in tarda serata dal Comune rispetto all'emergenza Covid-19 . Dunque, nel momento in cui la situazione sembrava essere rientrata, sul litorale torna la preoccupazione. Attenzione, però: a quanto pare si tratta di persone che sono tornate positive al Coronavirus dopo un'iniziale scomparsa del virus.

