Si sono imbattuti in una scena inaspettata i Carabinieri della Compagnia di Latina impegnati, nei giorni scorsi, nei controlli anti spaccio disposti nell'ambito dei servizi di monitoraggio del territorio, potenziati per assicurare il rispetto delle misure anticontagio e al tempo stesso il contrasto dei reati in genere. Nel corso di un servizio di appostamento, i militari della Sezione Operativa hanno notato un ragazzino in scooter, di appena 17 anni, che affiancava una macchina per consegnare qualcosa all'automobilista: era uno scambio di droga. Ma ciò che ha meravigliato ancora di più i detective, è stata la circostanza che l'adolescente, non ancora maggiorenne, è il figlio dell'uomo di 37 anni che aveva ricevuto la dose di cocaina.



Lo scenario emerso quando i carabinieri del maggiore Carlo Maria Segreto sono usciti allo scoperto, in una stazione di servizio che si trova nei pressi della Motorizzazione Civile, alle porte di Latina, sembra indicare nel ragazzino il ruolo del pusher e i due, padre e figlio, non hanno fatto o detto niente per ribaltare quella situazione a dir poco surreale. Al momento della perquisizione i militari hanno scoperto che il 17enne aveva consegnato al genitore una dose da 0,4 grammi di cocaina, mentre il figlio aveva con sé un'altra pallina di peso e tipologia identici alla prima, oltre a una dose di hascisc da 0,2 grammi.

Il quantitativo degli stupefacenti non era assolutamente ingente, ma comunque sufficiente per far scattare la denuncia a piede libero del 17enne, ovviamente al Tribunale per i minorenni, per il reato di possesso di droga ai fini di spaccio. Il padre per ora è stato segnalato all'autorità amministrativa come assuntore di stupefacenti, ma ovviamente la sua posizione resta al vaglio proprio per il coinvolgimento del figlio nello scambio di droga.

