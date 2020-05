Nel corso della mattinata di oggi, ad Anzio, un incendio si è sviluppato all'interno dei garage di una palazzina di Corso Italia, nel quartiere Europa. In particolare, il fumo ha invaso l'intero vanno scale della palazzina e ha cominciato a entrare negli appartamenti: immediata la chiamata ai soccorsi, giunti sul posto in forze. C'erano i vigili del fuoco di Anzio, Pomezia e Nemi, le volanti del Commissariato di Polizia di Anzio, i Carabinieri della locale compagnia, la polizia locale e alcune ambulanze.

I soccorsi hanno provveduto a evacuare circa 26 famiglie che vivono nello stabile e alcune persone diversamente abili sono state medicate sul posto per via dell'inalazione del fumo. A prendere fuoco pare sia stata una catasta di rifiuti presente all'interno dei garage. Complicate le operazioni di spegnimento proprio per via del materiale ammassato. Sono in corso gli accertamenti per verificare le cause dell'incendio.