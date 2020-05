Nella giornata di ieri intorno alle 18.30 a Campoverde di Aprilia, i militari della locale stazione hanno tratto in arresto un 32enne, il quale, sebbene sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento all'ex convivente, la minacciava e l'aggrediva non rispettando quindi la misura emessa nei suoi confronti.

Immediata la chiamata ai Carabinieri che in pochi minuti hanno raggiunto il 32enne che è stato bloccato e quindi tratto in arresto. Successivamente l'uomo è stato associato presso la casa circondariale di Latina e resta a disposizione dell' Autorità Giudiziaria. Una storia, l'ennesima di violenza maturata fra le mura di casa, una situazione degenerata per l'ennesima volta a cui i militari dell'Arma hanno messo fine.