Dieci nuovi casi di Coronavirus e nessun ulteriore decesso. È questo il dato arrivato poco fa per quanto riguarda l'emergenza Covid-19 sul territorio dei Castelli Romani e del Litorale a sud della Capitale d'Italia. In particolare, la Asl Roma 6 ha reso noti i nuovi contagi, con il totale di chi ha contratto il virus dall'inizio dell'epidemia che è salito a 1.289 persone. Questo dato, lo ricordiamo, è comprensivo anche dei 111 deceduti "con" il Coronavirus e delle persone guarite. In più, dalla Asl di Albano hanno reso noto anche che 134 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.



Infine, è stato annunciato che da domani partiranno i test per l'indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti.

Da ieri, in più, è operativa anche la nuova Rsa pubblica esclusivamente dedicata ai pazienti Covid: si trova ad Albano Laziale.