Nello specifico, i Carabinieri, avuto sentore di una possibile attività illecita dell'uomo, hanno avviato una serie di servizi di osservazione nei pressi della sua abitazione, situata nella periferia della cittadina. Raccolti elementi utili a suffragare i loro sospetti, i militari hanno fatto scattare il blitz nella casa: durante la perquisizione, in un magazzino, sono stati rinvenuti 2 barattoli contenenti decine di dosi di cocaina pronta ad essere venduta, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e una carabina ad aria compressa calibro 4,5 – priva di matricola, con cannocchiale e con potenza superiore ai 7,5 Joule – una scatola di piombini e cartucce calibro 12 da caccia.

