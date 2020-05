Continua senza sosta l'attività di prevenzione e controllo intensificata dal Questore Spina, in questo ultimi mesi, in particolare nelle zone calde della città.

Ieri, verso le ore 12.30, durante i normali servizi di controllo del territorio e prevenzione dei reati in genere, personale della Squadra Volante, nel transitare su Via Don Morosini, procedeva al controllo di una Citroen C4 la cui conducente, nel frangente, mostrava un evidente stato di insofferenza alle domande dei poliziotti, assumendo un atteggiamento quasi di irritazione e nervosismo nei loro confronti al punto tale che gli agenti decidevano di operare una prima perquisizione al veicolo finalizzandola all'eventuale rinvenimento di sostanze stupefacenti o psicotrope, estesa successivamente anche all'abitazione della donna, sita poco distante, precisamente un appartamento sito nel cosiddetto "Grattacielo Pennacchi" ove, all'interno dell'armadio della camera da letto, dentro un barattolo di latta, è stato rinvenuto un involucro in cellophane contenente della sostanza solida di colore bianco, verosimilmente cocaina. Il prosieguo delle ricerche permetteva altresì di recuperare tutto il materiale per il suo confezionamento (bilancino elettronico, nastro adesivo…). I successivi accertamenti eseguiti sulla sostanza, ne dichiaravano la quantità (grammi 10) e l'ottima qualità.

Al termine delle consuete formalità, la donna D.F.L., di anni 50, incensurata, è stata deferita all'A.G. per il reato di "detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del genere cocaina".