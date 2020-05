Resta sostanzialmente stazionario l'andamento dei nuovi contagi da Coronavirus sul territorio dei Castelli Romani e del litorale a sud della Capitale d'Italia. Oggi, infatti, sono stati registrati sei nuovi casi di Covid-19, con il totale dei contagi dall'inizio dell'epidemia che è arrivato a toccare quota 1.295.

Purtroppo, però, dopo una giornata con zero decessi, oggi sono state registrate altre tre vittime: con loro, sale a 114 il numero delle persone decedute "con" il nuovo Coronavirus. Come sappiamo, per sapere se il Covid-19 sia stata l'effettiva causa di morte di queste persone occorrerà attendere la conferma dall'Istituto superiore di sanità.

Dalla Asl Roma 6, poi, hanno fatto sapere che 196 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare preventiva; in più, è stata resa operativa una postazione di tampone drive-in per l'indagine di sieroprevalenza all'interno dell'Ospedale dei Castelli di Ariccia.