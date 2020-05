Gestiva la cava di via corta, ad Aprilia, Antonino Pio Atella 56 anni, è stato arrestato dagli agenti della polizia del commissariato di Cisterna ad Aprilia. L'uomo secondo l'inquirenti e l'autorità giudiziaria che lo ha condannato, deve scontare oltre quattro anni di reclusione. La sua famiglia infatti gestiva una traffico illecito di rifiuti che venivano interrati alle porte della città.

Un traffico scoperto Dagli agenti della polizia stradale di Aprilia durante un normale controllo su alcuni mezzi pesanti Che da via corta stavano imboccando la via Pontina. Le indagini hanno accertato centinaia di episodi di Xverso amenti e di interramento di rifiuti. Aziende Apriliane, di Cisterna e dei Castelli oltre che del litorale romano, Smaltivano così i propri rifiuti In barba a qualsiasi norma a tutela dell'ambiente. Il 56 enne era accusato di quali azione delle norme in materia di rifiuti, istruzione, ricettazione, lottizzazione abusiva,.