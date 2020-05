«Rispetto all'ultimo aggiornamento fornito - ha poi precisato il primo cittadino - registriamo due nuovi guariti». Dunque, le persone che non hanno più l'infezione sono diventate diciotto, mentre restano sette i deceduti.

Dunque, allo stato attuale, dei 45 casi totali dall'inizio della pandemia sono venti gli individui attualmente positivi al test sul contagio da Covid-19: di questi, tredici sono ricoverati mentre sette si trovano in isolamento all'interno del proprio domicilio.

