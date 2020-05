Nel giorno in cui la Regione Lazio aveva consentito, mercoledì mattina, di avviare le operazioni di adeguamento dei locali in vista della prossima riapertura, ormai prossima per quegli esercizi commerciali finora esclusi dalla Fase 2, un parrucchiere del centro di Latina aveva approfittato per riprendere l'attività vera e propria di acconciatura dei capelli, ma è stato smascherato dalla Polizia e sanzionato insieme alle persone che con lui hanno violato le norme.

L'attività di controllo è il frutto dell'attento lavoro di controllo del territorio, promosso dalla Squadra Volante della Questura. I poliziotti hanno fatto irruzione nel salone di bellezza, nel centro di Latina, col sospetto che il parrucchiere avesse ripreso l'attività già da qualche giorno: al momento del blitz, oltre al titolare sono state trovate due dipendenti e due clienti. La sanzione amministrativa è scattata per tutti e cinque, mentre per l'attività è scattata la chiusura per un giorno.