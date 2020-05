Sonnino, trasferito in carcere il 34enne coautore della rapine ai supermercati di Pontinia e Borgo Sabotino nel novembre 2018

E' il frutto di due reati commessi nel 2018 l'ordine di carcerazione eseguito dai Carabinieri della Stazione di Sonnino ai danni di E. M., classe ‘86 che già da 16 mesi era sottoposto alla misura di arresti domiciliari. Come detto, lo stesso soggetto, oggi 34enne è stato condannato dal Tribunale di Latina per le due rapine commesse in concorso con un altro soggetto, anche lui arrestato e condannato, per i due reati perpetrati ai danni di due supermercati, uno a Latina e l'altro a Pontinia. Gli arresti vennero eseguiti il 29 novembre dalla Terza Sezione della Squadra Mobile di Latina della Polizia di Stato per i colpi messi a segno in via Trieste a Pontinia e a Borgo Sabotino a Latina.

A permettere agli inquirenti di incastrare i due colpevoli, furono le immagini delle telecamere che avevano ripreso sia l'auto utilizzata per il colpo, sia l'abbigliamento indossato dai rapinatori. Nel corso delle perquisizioni a carico dei due indagati, destinatari di un provvedimento di custodia cautelare alla luce delle investigazioni svolte dagli uomini del vice questore Carmine Mosca, vennero rinvenuti sia gli abiti in questione che il machete adoperato per minacciare il personale dei supermercati. Il soggetto in questione era stato condannato alla reclusione da scontare in regime di arresti domiciliari in virtù della sua iscrizione ad un programma di recupero tossicodipendenti del Sert a Priverno. Nelle scorse ore però, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina ha deciso di tramutare la pena in detenzione in carcere e ha emesso la relativa ordinanza.