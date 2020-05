L'uomo a seguito di perquisizione domiciliare da parte di Carabinieri e Guardia di Finanza, veniva trovato in possesso di 5 piante di "marijuana" dell'altezza di cm 20 nonchè di 0,25 grammi di "hashish". Quanto rinvenuto veniva sottoposto a sequestro.

Nascondeva piante di marijuana a casa ma la "coltivazione domestica" non è sfuggita ai controlli dei Carabinieri. Infatti ieri, i militari della locale stazione di Scauri di Minturno con l'ausilio dell'unità cinofili della Compagnia della Guardia di finanza di Formia, nell'ambito di predisposti servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno denunciato per il reato di "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti" un 42enne del luogo.

