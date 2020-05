Rispetto alla giornata di ieri non si registrano nuovi casi positivi nella provincia di Latina. Dato ancora confortante quello diramato poco da dalla Asl pontina riguardo all'epidemia da Coronavirus . Non si registrano neanche decessi, anche se nel conteggio totale, che parla di 32 morti a causa del covid-19, non è stato registrato l'uomo di Nettino deceduto nei giorni scorsi al Goretti e conteggiato dalla Asl Roma 6.



I casi positivi totali ad oggi sono 525; i pazienti ricoverati 38; i negativizzati 388. Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti. Complessivamente, sono 248 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 10,124 persone hanno terminato il periodo di isolamento.