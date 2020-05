Continua a diminuire giorno dopo giorno il numero dei nuovi casi di Coronavirus sul territorio dei Castelli Romani e del litorale a sud della Capitale. Poco fa, infatti, dalla Asl Roma 6 hanno comunicato che sono stati registrati solo quattro contagi in più rispetto alla giornata di giovedì, con il totale complessivo dei casi che sale a 1.299. Il numero, lo ricordiamo, comprende sia gli attuali positivi che i guariti (il cui numero preciso non viene fornito dalla Asl Roma 6 pubblicamente, ma che almeno per il territorio di nostro interesse e per alcuni casi che vedremo fra poco sono 276) e i deceduti, che sono in totale 114.



In più, soltanto oggi sono uscite dalla sorveglianza domiciliare ben 473 persone. Dalla Asl, poi, hanno anche fatto sapere che lunedì inizieranno i test per l'indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti. Per quando riguarda le persono che non hanno più il Covid-19, dalla Asl hanno fatto sapere che nove pazienti sono risultati negativi nella RSA Covid pubblica di Genzano e ora verranno trasferiti alla RSA di Albano. Negativizzati anche 29 pazienti della Rsa di Marino; in più, risultano guarite tutte le suore della struttura di Grottaferrata.