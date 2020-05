Commenta una notizia relativa ai controlli della polizia municipale di Itri con frasi ritenute offensive: scatta la denuncia per diffamazione e oltraggio. Gli agenti guidati dal comandante Pasquale Pugliese hanno segnalato all'autorità giudiziaria un commento pubblicato in un gruppo Facebook relativamente ad alcuni controlli svolti dalla polizia municipale.

Controlli che sono stati intensificati per far rispettare le regole previste dal Dpcm e dalle ordinanza del Presidente della Regione Lazio.

«Numerosi – fanno sapere dal Comune - sono stati i controlli che si sono succeduti e che hanno visto verifiche a cittadini, automobilisti, attività commerciali ed industriali e proprio commentando uno di questi controlli, un signore, senza apparente motivazione sul un gruppo di un noto social network con una frase fortemente lesive per l'immagine, il decoro e la dignità, degli uomini e delle donne in divisa. Una frase che ha costretto l'amministratore del gruppo ad intervenire lanciando un appello alla correttezza ed ha fatto scattare per il responsabile, alla pari della diffamazione a mezzo stampa, la denuncia all'Autorità Giudiziaria».