Calano ancora, in tutta Italia, le persone attualmente positive al nuovo Coronavirus. Il dato comunicato nel corso del pomeriggio dal ministero della Salute, infatti, parla di 4.370 persone con il Covid-19 in meno rispetto a ieri: le persone contagiate e attualmente positive, infatti, sono 72.070.

Oggi, stando ai dati grezzi, sono stati registrati 789 nuovi casi; in più, si annoverano anche 242 decessi (con il totale che sale a 31.610 persone morte "con" il Coronavirus) e 4.917 guarigioni (con il totale che sale a 120.205 individui negativizzati).

Tra i 72.070 attualmente positivi, spiegano ancora dal ministero, 60.470 si trovano in isolamento domiciliare (3.662 in meno di ieri), 10.792 sono ricoverati con sintomi della malattia (661 in meno di ieri) e 808 sono in terapia intensiva (47 in meno della precedente rilevazione).

In totale sono 2.875.680 i tamponi effettuati, ossia 68.176 in più di ieri.