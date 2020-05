Bruciava rifiuti su un fondo agricolo, scatta la denuncia. L'operazione è stata eseguita dalla polizia locale di Itri, su un fondo agricolo di 5000 metri quadrati. Sull'area sono stati rilevati anche degoi abusi edilizi,per i quali è stata redatta un informativa di reato a cari o di 5 persone.

Nello specifico, nell'ambito di spcifici controlli, lo scorso giovedì 14 maggio, il nucleo di Polizia Ambientale, accertava, su un terreno agricolo in località Valle Scura, la presenza di un deposito incontrollato di rifiuti speciali, alcuni dei quali, erano stati dati alle fiamme in più punti del fondo. Gli uomini del Comandante Pugliese accertavano, inoltre l'esecuzione di alcuni interventi edilizi senza titoli abilitativi.

"Siamo nuovamente in presenza di reati in danno all'ambiente e che incidono direttamente sulla salute dei cittadini", ha commentato il comandante Pugliese. E' scattata, pertanto, a carico di cinque persone, un'informativa di reato alla Procura della Repubblica di Cassino per reati ambientali ed abusi edilizi ed è stato disposto il sequestro penale di un'area di circa 5000 metri quadrati.