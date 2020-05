Un nuovo contagio da Coronavirus in provincia di Latina è stato registrato nelle ultime ore. A Priverno, per la precisione. A renderlo noto, tramite Facebook, è il sindaco Anna Maria Bilancia. "Abbiamo appena appreso che nella serata di ieri, un nostro concittadino è stato ricoverato al Goretti ed è risultato positivo al coronavirus. Le sue condizioni al momento non destano preoccupazione e gli auguriamo con tutto il cuore di guarire in fretta", scrive il sindaco.

"La Asl ha già attivato, come da protocollo, tutte le misure per l'isolamento e la vigilanza sanitaria delle persone che con lui sono state in contatto. Non conosciamo la fonte del contagio, ma se avremo informazioni in merito, le comunicheremo. Questa positività, che non avremmo certamente voluto e che ha colpito nonostante le sue attenzioni uno di noi, deve farci riflettere sul fatto che l'emergenza non è finita e che ci si può ancora ammalare. Stiamo entrando nel vivo della seconda fase che consente la graduale ripartenza di attività e azioni prima bloccate, ma già dall'inizio, ovvero dal 4 maggio, molti comportamenti si sono "allentati" più del consentito".

"Impegniamoci a vivere questa ripartenza con tanso senso di responsabilità, pensiamo sempre in ogni momento e in ogni situazione a come difenderci dal contagio, evitiamo di strafare e ricordiamo che ogni bravata è un rischio per la nostra salute e quella degli altri perché il virus è ancora in giro e bisogna evitarlo. Indossiamo sempre la mascherina nei luoghi chiusi e quando vicino a noi ci sono gli altri e manteniamo sempre la distanza interpersonale di almeno un metro. E il virus dovrà faticare molto di più per aggredirci".