Interviene nuovamente il consigliere Maria Grazia Ciolfi dopo gli arresti eseguiti nei confronti di due persone considerati il mandante e l'esecutore dell'incendio dell'auto del consigliere. Una brillante operazione quella dei i Carabinieri della Compagnia di Latina diretti dal maggiore Carlo Maria Segreto arrivata a seguito di una meticolosa indagine scattata subito dopo l'incendio doloso.

In queste ore e senza colori politici, sono stati molti gli interventi si solidarietà e di plauso alle forze dell'ordine. "Desidero ringraziare tutti - ha commentato infatti il consigliere Ciolfi - per la grande manifestazione di solidarietà, che mi è giunta dalla città, da LBC e da tutte le forze Politiche, un sostegno importante che contribuisce a rafforzare la mia determinazione e ad andare avanti per la strada intrapresa per dare alla Marina di Latina le opportunità che merita".